سقوط طالبة من الطابق الثاني.. و"تعليم بني سويف": "محل تحقيق"

قررت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الأحد، إحالة واقعة سقوط طالبة من الطابق الثاني في إحدى المدارس الإعدادية بالمحافظة، إلى التحقيق بالشئون القانونية.

وقالت وكيل الوزارة، في تصريحات قبل قليل: "زرت الطالبة بمستشفى بني سويف الجامعي، للاطمئنان على حالتها، عقب نقلها للمستشفى مباشرة"، وأضافت: "يجري التحقيق مع إدارة المدرسة، والإشراف العام واليومي، لبيان سبب سقوطها، ودور كل مسئول في المدرسة عن القيام بدوره من عدمه، في حماية جميع أبنائنا".

وأصيبت طالبة بالمرحلة الإعدادية بكدمات وكسور وجروح، اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثاني في مدرسة اعدادية بإدارة بني سويف التعليمية، وجرى نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

وانتقلت وكيل وزارة التربية والتعليم، يرافقها معتز حسن، مدير إدارة بني سويف التعليمية، إلى المدرسة محل الواقعة وإلى المستشفى، الذي تم نقل الطالبة إليه، حيث تبين إصابتها بكسور وجروح متفرقة فى أنحاء متفرقة من الجسم.

وكانت إدارة مدرسة "الصفا والمروة" بشرق النيل، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس، قد فوجئوا بصراخ الطلاب، حيث تبين سقوط طالبة تُدعى "شهد م. م."، بالصف الأول الاعدادى، من الطابق الثاني بمبنى المدرسة.

وقررت وكيل وزارة التربية والتعليم إحالة الواقعة إلى التحقيق، مع استدعاء مدير المدرسة والاشراف اليومي إلى الإدارة التعليمية، لبيان سبب سقوط الطالبة، ومدى التزام إدارة المدرسة بإمكانهم المحددة.