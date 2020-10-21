5 أهداف لمبادرة "اتكلم مصري" أبرزها نشر العادات والتقاليد

جاءت مبادرة "اتكلم مصري"، لإتاحة الفرصة للشباب لاكتشاف الوطن الأم مصر والتحديات التى تواجهها، وذلك لأن أبناء الجيلين الثاني والثالث يعتبران سفراء الدولة المصرية في الخارج، ويجب أن يكونوا على بينة من الأمر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.

وأطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مبادرة "اتكلم مصري" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لنشر الفيديوهات والأنشطة الخاصة بالمبادرة، والتي تهدف إلى تعريف المصريين بالخارج اللهجة المصرية، وربطهم بالهوية الوطنية، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي وربط المصريين في الخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث والرابع والخامس بهويتهم ووطنهم.

وترصد "الوطن"، أهداف ومهام مبادرة "اتكلم مصري" وإطلاق صفحة لتعلم اللغة العربية علي مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

- نشر كل الدروس الخاصة بمبادرة "اتكلم مصري" على صفحة المبادرة، ستكون متدرجة المستوى، وتضم عددا من معالم مصر السياحية.

- نشر العادات والتقاليد المصرية، من خلال الفيديوهات والتعرف علي التراث المصري من مختلف المحافظات المصرية.

- ربط أبناء الوطن في الخارج وتعزيز الهوية والثقافة والتقاليد المصرية من خلال ملتقيات الجيلين الثاني والثالث.

- تنظيم زيارات لشباب المصريين بالخارج للمشروعات التنموية التي تحدث على أرض مصر.

المبادرة تقدم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى، بلغة سهلة تلائم كل المستويات، الرابط https://www.facebook.com/ etkallem.masry/ وهاشتاج: #EtkallemMasry

ويعتبر الهدف الأساسى من مبادرة "اتكلم مصرى" تعليم اللغة العربية بشكلها المصرى البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين فى الخارج، كأداة ربط قوية مع وطنهم الأم مصر، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، فى شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.