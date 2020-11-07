رسميا.. الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم مصري": ولادنا بالخارج في أمان

تحرص الدولة المصرية، علي نشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج، وإيمانا بأهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومي، أطلقت وزارة الهجرة مبادرة "اتكلم مصري" بشكل رسمي، لإتاحة الفرصة للشباب لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التي تواجهها، وذلك لأن أبناء الجيل الثاني والثالث هم سفراؤنا بالخارج الذين يجب أن يكونوا على بينة من الأمر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.

ويأتي البرنامج متمثلا في لغة الحوار، حيث يتميز بتنوع تقديم عامية المثقفين والعامية المصرية، فيما يتمثل في الموضوعات وعناوينها من خلال نماذج البرنامج التي تحتوي على عينة من 20 درسا متفاوتة المستويات، وتشمل الموضوعات التالية:

- معسكر وزارة الهجرة

- معرض المنتجات المصرية

- ألبوم الصور

- فرصة سعيدة في الطائرة

- أهلا وسهلا نورت مصر

- سفرة دايمة

- ملتقيات الجيل الثاني والثالث

- أكاديمية ناصر والصاعقة - مجمع الأديان وخان الخليلي

- الهرم والنيل

- الإسكندرية والعلمين

- العاصمة والجلالة

- أكتوبر / الممر

- كلية الشرطة والتنورة

- خدمات أون لاين

- أكل الشارع وهدايا

- الأزهر والكنيسة

- المتحف المصري

- سهرة رمضانية: إفطار وسحور).

ويتم تنفيذ رؤية وزارة الهجرة للمبادرة وفقًا لعدد من المحاور كاللغة المستخدمة، حيث إن مهمة اللغة تشمل نطاقا ونظاما أوسع يتمثل في وظيفة "اللغة" و"الكفاءة اللغوية" و"الأداء اللغوي"، ولغتنا العربية متعددة المستويات بثرائها اللغوي، وبما أن كثيرين من شباب المغتربين تتفاوت لديهم مستويات الدافع اللغوي، فسوف يتناغم برنامج تنفيذ المبادرة بمزيج من لغة "عامية المثقفين" و"عامية المتنورين" ليكون هذا التنوع بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها لغة الحوار كلغة أجنبية وكلغة ثانية.

كما وضعت وزارة الهجرة رؤية تستهدف من خلالها مبادرة "اتكلم مصري" ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى، وتتعاون وزارة الهجرة في هذا تنفيذ هذا البرنامج مع كل من دار نهضة مصر وشركة برانديريا.