محافظ الإسكندرية: 15 مليار جنيه تكلفة رفع الطاقة الاستيعابية للأمطار

أكّد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعرضت لموجة صعبة من الأمطار، حيث تم الاستعانة بالقوات البحرية وقيادة المنطقة الشمالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنَّ تكلفة رفع الطاقة الاستيعابية لمياه الأمطار كبيرة جدًا، مبينًا أنَّ هناك دراسة كشفت أن هذه التكلفة قد تصل ما بين 13 إلى 15 مليار جنيه، إلى جانب هدم عدد من البيوت وتكسير الشوارع.

وذكر أنَّ العمارات المخالفة والمباني العشوائية جزء من الأزمة، حيث دمرت المحافظة البنية التحتية، مضيفًا أنَّه لولا إيقاف المباني العشوائية لازداد الأمر سوءا، في ظل كميات الأمطار التي تصل لأضعاف السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالمدارس، قال "الشريف"، إنَّه تمّ تعطيل المدارس يومي السبت والأحد، ولكن طقس اليوم الإثنين مشمس.