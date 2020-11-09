محافظ الإسكندرية عن الأمطار: كانت 7 أضعاف الطاقة الاستيعابية

أكّد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنَّ المحافظة شهدت أمطارًا كثيفة على مدار يومين، مشيرا إلى أنَّها كانت 7 أضعاف الطاقة الاستيعابية في المحافظة.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنَّه تمّ التنسيق مع الصرف الصحي لتصريف الشوارع الجانبية التي تضررت لكن الشوارع الرئيسية كانت الأمور أيسر بعد تجديد شبكات الصرف.

وأشار إلى أنَّه تمّ معالجة العديد من المشكلات في الشوارع الجانبية، موضحًا أنَّ المحافظة مستمرة في تلقي استغاثات المواطنين حال وجود أي مشكلات بعد نزول الأمطار.