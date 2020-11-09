تأجيل حسم دائرة أجا بالدقهلية لجولة الاعادة بين 4 مرشحين

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة بمحافظة الدقهلية، ومقرها مركز أجا، عدم حسم أي مرشح للانتخابات التي أجريت على مدار يومي السبت والأحد، وإجراء جولة إعادة بين 4 مرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات والذين ستعلنهم الهيئة العليا للانتخابات يوم 15 نوفمبر الجاري بعد ضم أصوات الخارج.

وحصل المرشح إيهاب أنيس عبد اللطيف، مرشح حزب مستقبل وطن، على 33876 صوتًا، ومحمد وفيق محفوظ، مستقل، على 19474 صوتًا، وشريف مصطفى الجبلى، مستقل، على 18758 صوتًا، وإيهاب أحمد محمد الفقي، مستقل، على 18406 أصوات.

وجاءت تلك الارقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وتنافس في دائرة أجا 29 مرشحًا على مقعدين، ومن بينهم مرشحن ينتمون إلى 3 أحزاب، هي مستقبل وطن بمرشحين، والوفد الجديد، والعربي للعدل والمساواة، إضافة إلى 4 مرشحات، كما يخوض المنافسة نائب حالي واحد فقط يخوض الانتخابات علي المقعد الفردي .

يذكر أن انتخابات مجلس النواب تجري في محافظة الدقهلية والتي تقع ضمن محافظات المرحلة الثانية ومقسمة إلي 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ.

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعداً، من بين 100 مقعد موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.