ننشر النتائج الأولية لدوائر كفر الشيخ الـ4 في انتخابات مجلس النواب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في كفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس اللجنة، النتائج الأولية لفرز الأصوات في الداخل بدوائر كفرالشيخ الـ4.

وأسفرت نتائج الدائره الأولى بندر كفرالشيخ ومركزي كفرالشيخ وقلين، عن الإعادة بين 6 مرشحين، هم أحمد طنطاوي؛ إذ حصل على 44 ألفا و802 صوتا، وباسم حجازي، 34 ألفا و47 صوتا، والسيد شمس الدين، 30 ألفا و156 صوتا، ومراد القطان، 29 ألفا و28 صوتا، وياسر منير، 27 ألفا و29 صوتا، ومحي الدين القطان، 22 ألفا و85صوتا.

كما أسفرت نتائج الدائرة الثانية، التي تضم مركزي سيدى سالم والرياض، عن الإعادة بين 4 مرشحين، هم علي أحمد أبوعلي؛ إذ حصل على 33 ألفا و852 صوتا، ومحمد عبدالحميد مفتاح، 26 ألفا و26 صوتا، ومحمد هاشم، 25 ألف و752 صوتا، وماهر المصري، 23 ألفا و132 صوتا.

أما الدائرة الثالثة، التي تضم مراكز "بيلا، والحامول، وبلطيم"، فأسفرت النتائج فيها عن الإعاده بين 4 مرشحين، هم: عصام الدين عبدالغفار؛ إذ حصل على 42 ألفا و300 صوتا، ويونس عبدالرازق، 38 ألفا و646 صوتا، وهما مرشحا حزب مستقبل وطن، والكاتب الصحفي محمد زكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، 36 ألفا و506 صوتا، وعزت عبدالرحمن، 26 ألفا و538 صوتا.

وفي الدائرة الرابعة التي تضم مراكز دسوق وفوه ومطوبس، أسفرت نتائج الانتخابات، بعد فرز أصوات الناخبين في الداخل، عن الإعاده بين 6 مرشحين، هم: محمد عبدالعليم أحمد خليفة داود؛ إذ حصل على 54850 صوتا، وصلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي، 39165، وعادل محمد علي النجار، 37148، ويوسف البدري عبدالفتاح يوسف البدري، 30178، ومحمد سعد عبدالرؤوف الصمودي، 29841، وعادل عبدالسلام محمد جعفر، 27675.