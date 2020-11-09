عاجل.. الدولار يتراجع 3 قروش في يومين

عاد الدولار للتراجع، إذ فقد قرشا مقابل الجنيه، لتبلع حصيلة تراجعاته خلال يومين 3 قروش في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.72 جنيه مقابل 15.73 جنيه في بداية التعاملات.

وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي في مقدمة البنوك التي تبيع وتشترى الدولار بأعلى سعر بـ15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، فيما باع بنكي الدولار بأقل سعر، وهي والتجاري الدولي، وفيصل الإسلامي، ليباع بـ15.70جنيه مقابل 15.60 جنيه للشراء.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنكى المشرق و عودة.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنك واحد هو "عودة".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجل اليورو أعلى سعرا للشراء بـ18.57 جنيه، في بنوك االمصرف المتحد، عودة، المشرق، التنمية الصناعية، أبوظبي الإسلامي، وسجل الإسترليني أعلى سعر شراء بـ20.56 جنيه، في بنوك "المصرف المتحد، عودة، المشرق، التنمية الصناعية، وأبوظبي الإسلامي.

من جهته، قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية.

وأوضح أنَّ كافة العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية، بسبب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية والسياحة وتراجع حجم الاستيراد وارتفاع التصدير، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وبينها الدولار واليورو "بيعًا وشراءً"، خاصة الدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، وذلك بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية.