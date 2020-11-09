إحالة 11536 حالة تعد على النيل إلى النيابة العسكرية

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، عن إحالة 22 محضرًا بالتعدي على النيل والمجاري المائية الى النيابة العسكرية، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، ليصل عدد حالات التعدي الى 11536 حالة.

وأوضح التقرير أن المحاضر المُحالة أمس من إدارات أسوان، وغرب المنيا، والغربية، وزفتى، والنوبارية، والإسماعيلية، وغرب سيناء، كما تم إزالة ثلاث حالات تعدي بدائرة الإدارة العامة لرى القليوبية، وحالتين بدائرة الإدارة العامة لرى جنوب الدقهلية.

وفيما يتعلق بمشروع تأهيل وتبطين الترع، قال المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري، انه تم البدء في تأهيل ترعة فرع 2 بنى غالب، وترعة فرع مكاوي بالإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الرى بأسيوط، والبدء في تأهيل 6 ترع وتشمل ترعة بانوب والمحيط وبنى غالب الرئيسية وجنابية باقور الثانية وعواجة والبسيوني، وفرع شقلقيل وأبنوب بالإدارة العامة لرى أسيوط:

وفي الإدارة العامة لري شرق المنيا تم البدء في ترعة ساحل بهيج وفرع 4 صفصافه والصفصافه البديله، وفي فرع الإدارة العامة لري القليوبية، تم البدء في تأهيل ترعة المكاسر والنعامنة والسبيلوكشمير وترعتي الجنابية اليمنى للبحر الخليلى والجنابية اليسرى وجاري عمل الاختبارات اللازمة للدبش والرمل والاسمنت والزلط، و توريد التأمين النهائي لتأهيل ترعة الشغامبة، واعتماد محضري البت المالي لعمليتي تأهيل ترعة البرشومية وتأهيل ترعة ام الفئران وفروعها.

وأكد التقرير استمرار رفع الطوارئ لأستقبال الأمطار والسيول في مناطق الدلتا والساحل الشمالي الغربي، وذلك بخفض مناسيب المياه في الترع والرياحات الرئيسية والمصارف في مناطق غرب الدلتا التي تعرضت للأمطار الغزيرة خلال الاسبوع الحالي، لافتاً الى انتهاء عكارة نهر النيل في القاهرة الكبري القادمة من مخر سيل سنور في بني سويف الذي شهد جريان سيول في المناطق الجبلية في بني سويف.