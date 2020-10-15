محافظ أسوان يكلف بمتابعة أعمال مشروع تأهيل الترع ميدانيا

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المستمرة لاستكمال أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد النقل والتسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبه الدكتور أحمد شعبان، بالزيارة الميدانية للمتابعة من أرض الواقع لمختلف الأعمال الخاصة بهذا المشروع داخل نطاق قرى مركز نصر النوبة بأطوال 45 كم وبتكلفة تقديرية 130 مليون جنيه، رافقه كل من المهندس محمد علي وكيل الوزارة، والمهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة، بجانب صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن ما يتم بذله من جهود بناءة وجادة في هذا المشروع الهام من جانب العاملين بالموارد المائية والري تحت قيادة الوزير الدكتور محمد عبد العاطي يعتبر إنجازًا كبير لما سيحققه من منافع متعددة لمنظومة الري من خلال تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وبالتالي الحفاظ عليها من أي تصدعات مستقبلية لتكون على أتم استعداد وجاهزية لاستقبال أي كميات من المياه وتحقيق الاستفادة المثلى منها في المناطق المختلفة.

وأكد محافظ أسوان على مواصلة التنسيق مع مسئولي الري لتنفيذ العديد من المشروعات، التي تهدف لتقديم خدمات متنوعة للعاملين بالقطاع الزراعي والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية.

ويستهدف المشروع القومي لتأهيل الترع داخل نطاق المحافظة تأهيل 538 كم من إجمالي أطوال الترع.