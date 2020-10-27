الري: إحالة 5405 محضر تعدي على النيل للنيابة العسكرية

أحالت وزارة الموارد المائية والري، 38 محضر تعدي على الترع، أمس إلى النيابة العسكرية تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 741 لسنه 2020، ليرتفع إجمالي المحاضر التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للري التابعة لقطاع الري إلى 11113 محضر مخالفه.

وكشف تقرير لمصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري أن إجمالي المحاضر التي تم إحالتها للنيابات العسكرية بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل التابعة لقطاع تطوير وحماية نهر النيل بلغت 5404 محضر، بعد إحالة 27 محضر أمس، بمحافظات "المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة".

أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة عبارة عن أقفاص سمكية وأسوار بالطوب الابيض بشمال فرع رشيد، وتنفيذ 5 قرارات أخرى عبارة عن مخلفات ناحية جزيرة الطوابية بزمام هندسة نيل نجع حمادي وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف مهندسى إدارة نيل الأقصر.

وفيما يتعلق بمشروع تأهيل وتبطين الترع، أوضح المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري، أن كافة الإدارات العامة العامة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة قامت بمتابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.

وأكد أنه تم إصدار أمر تشغيل لعملية تأهيل ترعة التينة بهندسة ري بورسعيد بطول 20 كم، وجاري التجهيز للبدء في الأعمال بالموقع، كما تم إصدار أمر التشغيل الخاص بعملية تأهيل ترعة 1 المرحلة الثانية بهندسة رى صان الحجر بطول 4.5 كم، وجاري التجهيز للبدء في الأعمال بالموقع، وأصدار أمر التشغيل الخاص بعملية تأهيل ترعة فرع 5 شادر عزام بهندسة ري القنطرة بطول 3.98 كم، وجاري التجهيز للبدء في الأعمال بالموقع.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بوسط الدلتا، قامت بمتابعة أعمال تأهيل ترعة كفر السيد بزمام "أشمون" بري المنوفية، وجاري تنفيذ أعمال الدبش وأنهاء التبطين بالخرسانة أعلى الدبش لباقي الطول بالترعة، ومتابعة أعمال التأهيل بترعة "كفر السيد"، وإنهاء الأعمال على الترعة واستكمال تأهيل الطول المتبقي، كما يجري استكمال أعمال الدبش في عملية تأهيل وتبطين ترعة بنوفر بزمام ري الغربية.

أكد أن الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بأسيوط أنتهت من تنفيذ متوسط عمليات تأهيل بنسبة 20% وبأطوال ترع بلغت 67.18 كم، كما تم تأهيل ترعة فرع 1 بنى غالب بنسبة تنفيذ فعلية بنسبة 99.8% وتأهيل ترعة فرع 3 بنى غالب بنسبة تنفيذ فعلية 98.6%، وتأهيل ترعة فرع مكاوي بنسبة تنفيذ فعلية 75%، وتأهيل ترعة فرع عبد الرسول بنسبة تنفيذ فعلية 90%، وتأهيل ترعة الشيخ سويف وترعة مجرور الأسيوطي بنسبة تنفيذ فعلية 25%.