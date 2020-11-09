إعادة بين حجازي والعناني وخضر وسحلو بشبين الكوم.. وخروج نائبين

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات في دائرة بندر ومركز شبين الكوم، نتيجة الانتخابات التي شملت الإعادة بين أحمد حجازي، العناني حمودة، هاني خضر، وجمال سحلو.

وشهدت دائرة شبين الكوم، خروج اللواء أحمد مدين، وماجد أبوالخير، عضوي مجلس النواب الحالي، من المنافسة بعد احتلالهما مراتب متأخرة في المنافسة داخل دائرة شبين الكوم.

وأعلن رئيس اللجنة العامة في دائرة شبين الكوم، حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 58696 صوتاً انتخابياً، وحصل تحالف المستقلين على 16487 صوتاً انتخابياً، والأصوات الباطلة 12179 صوتاً.