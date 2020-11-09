التعليم: 1% نسبة الإصابة بكورونا بين المعلمين والتلاميذ بالمدارس

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا بمختلف المنشآت التعليمية من مدارس ومديريات تعليمية بمختلف محافظات مصر لا تتعدى 1%، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية بالمدارس تسير بصورة منتظمة للأسبوع الرابع على التوالي، ولا يوجد ما يعوق سير اليوم الدراسي بالمدارس.

وذكر المصدر، أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الوضع صحي بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية مستقر تمامًا، ولا داعي للقلق، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي.

وذكر، أن العام الدراسي الجديد يسير وفق خطط وزارة التربية والتعليم حتى الآن، فى ظل جائحة كورونا.

وأشار المصدر، إلى أن نسبة الحضور بالمدارس تخطت 97% منذ بداية العام الدراسي الجديد فى 17 أكتوبر الماضى، خاصة أن جميع الطلاب حريصون على التواجد بالمدارس وحضور الحصص الدراسية داخل الفصول، مؤكدًا أن أعمال تعقيم وتطهير المدارس مستمرة بشكل دوري.

وشدد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، على ضرورة التزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى أن إجراءات التصدي لفيروس كورونا تتم بصورة شبه يومية فى المدارس، للحفاظ على أرواح وسلامة المعلمين والتلاميذ.

وأوضح مجاهد، لـ"الوطن"، أنه سيتم إعلان نتيجة الطلبة المقبولين للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية ومقرها مطروح الأسبوع الجاري، عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرًا إلى أن الطلبة يبدأون دراستهم مباشرة فى المدرسة عقب اعتماد النتيجة وإعلامهم بها.

وأضاف أن مدرسة الضبعة سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل بداية الدراسة بها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ونوه "مجاهد"، إلى أن كل ما يثار حول إلغاء العام الدراسي الجديد بسبب حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا غير صحيح، خاصة أن الجميع داخل منظومة التربية والتعليم يعملون من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الألتفات إلى مثل تلك الشائعات التي من شأنها تهديد سير الدراسة.

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اعتمد نتيجة امتحانات المرحلة الأولى للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسى 2021/2020.

وتقدم لأداء امتحانات المرحلة الأولى 6652 طالبًا، وأدى امتحان القبول الإلكترونى 3700 طالب فقط ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وتم إجراء الامتحانات بمراكز التطوير التكنولوجى بالمحافظات أيام 26 و27 يوليو الماضي وكذلك يوم 9 أغسطس الماضي.