الوطنية: 24 ساعة للطعن على انتخابات النواب.. و15 نوفمبر النتيجة

بدأت اللجان العامة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي أجريت في 13 محافظة على مستوى الجمهورية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، تجميع محاضر نتائج فرز اللجان الفرعية استعدادًا لتسليمها للهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك وسط إجراءات تأمينية واحترازية مشددة من قبل مؤسسات الدولة، ومراقبة واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنّ رؤساء اللجان العامة انتهوا في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين من تجميع محاضر نتائج فرز اللجان الفرعية استعدادًا لتسليمها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة 24 ساعة للتقدم بالتظلمات إلى اللجنة العامة، لإحالتها للهيئة الوطنية للانتخابات للبت فيها قبل إعلان النتيجة رسميًا.

وأكدت الهيئة أنّها تجمع حالياً نتيجة فرز المصريين في الخارج بـ13 محافظة لضمها على نتائج انتخابات المرحلة الثانية بالداخل وإعلان النتيجة رسميًا في موعد أقصاه 15 نوفمبر الحالي.

وتابعت الهيئة أنّ أكثر من 250 مؤسسة مجتمع مدني ووسيلة إعلامية محلية ودولية تابعت الانتخابات البرلمانية، مقسمة إلى 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية و3 مجالس حقوقية، إضافة إلى تغطية واسعة من جانب الصحفيين والإعلاميين، إذ وصل عدد وسائل الإعلام المحلية لـ51 مؤسسة والدولية لـ153 مؤسسة.

ولفتت إلى أنّها لم ترصد مخالفات خلال الجولة الثانية لانتخابات النواب، من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، وتلقت مجموعة من الاستفسارات أغلبها تدور حول الاستعلام عن اللجان، مشيراً إلى أنّ الهيئة ردّت على جميع الاستفسارات.

ومن المنتظر أن تجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

وحددت الهيئة نظامًا للفائزين وهو احتساب الفائز بالنظام الفردي للمرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية (ما يزيد على 50% من عدد الأصوات الصحيحة)، حيث تم إعادة الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة إن لم تتوافر الأغلبية لدى أي من المرشحين.

ويحدد عدد الذين سيخوضون جولة الإعادة بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، لكن في حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تُجرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وفيما يخص الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب (ما يزيد على نصف عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة). وإن لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأى من القوائم في الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وتفصل حاليًا محكمة القضاء الإداري في الطعون التي تلقتها على نتيجة المرحلة الأولى حتى 13 نوفمبر، فيما حددت الهيئة يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتباراً من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وهناك نحو 31 مليون ناخب يصوتون في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 70 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاض "أساسي واحتياطي"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و142 نائبًا من بين 2084 مرشح "فردي".