8 إنجازات لمصر تستطيع بالصناعة.. منها إيجاد فرص عمل للشباب

تستعد وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، لانطلاق النسخة السادسة من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بالتعاون مع العديد من الجهات مثل وزارة التجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، وقطاع الإنتاج، والهيئة العربية للتصنيع، وتحديد الخبراء المشاركين من خلال معرفة احتياجات الدولة المصرية في مجال الصناعة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل بين الجهات المشتركة، فمصر لديها العديد من مجالات الصناعة مثل صناعة النسيج والأدوية.

ويرصد التقرير التالي جهود المستثمرين المصريين بالخارج في التعاون مع الشركات المصرية، وتبادل الخبرات، بما يخدم توجهات الدولة وخطط التنمية المستدامة 2020.

* تم الاتفاق على البدء الفوري في عدد من الخطوات التنفيذية وتشمل التواصل مع الجمعية الملكية البحرية لإدخال منظومة القيادة والتراخيص في الدولة، بالتعاون مع الأكاديمية البحرية

* تشغيل المنطقة الصناعية الخاصة بالقوارب البحرية في أسرع وقت، بعد معاينتها وتقديم برنامج التشغيل.

* تقديم برنامج لتسويق سياحة اليخوت وصيانتها في الخارج؛ للبدء في تنفيذه مع تقديم برنامج لإقامة سباق لليخوت في مصر

* تقديم برنامج إقامة منطقة صناعية لليخوت وإدارتها في منطقة الجلالة

* تقديم برنامج لتسويق مشروع لصيانة اليخوت العملاقة، وكذلك إقامة منطقة للتدريب في مصر لقيادة اليخوت العملاقة.

* تطوير الشركة التجارية للأخشاب، حتى تتمكن من المنافسة مع غيرها من الشركات الخاصة"؛ حيث إنها شركة مساهمة مصرية، تعمل في مجال استيراد وتجارة الأخشاب، ولها فروع في 7 محافظات من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية".

* عقد لقاء تفاعلي مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وتم التعاقد مع الشركة التجارية للأخشاب لتنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة والإصلاح، بدءا من يناير ولمدة 3 شهور والتعاقد brick phase Agent، والتخطيط لتحصل الشركة على حصة تسويقية أكبر وتسويق منتجاتها في المنطقة بأكملها.

* توفير المزيد من فرص العمل للشباب.