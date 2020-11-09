نواب "حلوان" خارج سباق الإعادة في الدائرة

خرج الـ4 نواب الحاليين عن الدائرة رقم 19 بحلوان، والتي تضم المعصرة والتبين وحلوان و15 مايو، من سباق الإعادة في الدائرة بحسب المؤشرات الأولية لنتائج الفرز التي أعلنتها اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة.

وحصل النواب الأربعة على عدد قليل من الأصوات مقارنة بغيرهم، إذ حصل النائب إسماعيل نصر الدين على 7342 صوتا انتخابيا، وحصلت النائبة دينا عبدالعزيز على 6801 صوت انتخابي، وحصل النائب رضا البلتاجي على 6097 صوتا انتخابيا، بينما كان النائب حمدي عبدالوهاب أقلهم في عدد الأصوات التي حصل عليها بـ5772 صوتا انتخابيا.

وحصرت المؤشرات الأولى للدائرة رقم 19 بحلوان، جولة الإعادة بين 6 مرشحين، 3 منهم عن حزب مستقبل وطن، وهم عيد حماد، أعلى المرشحين الفرديين حصولا على أصوات بواقع 67801 صوتا انتخابيا، والمرشح عبدالنعيم حامد 46274 صوتا انتخابيا، والمرشح عرفة صالح 41418 صوتا انتخابيا.

وفي المرتبة الرابعة والخامسة، جاء المرشحين المستقلين مصطفى دقدق 19379 صوتا انتخابيا، وإبراهيم محجوب 15140 صوتا انتخابيا، أما المرتبة السادسة فكانت من نصيب مرشحة حزب الشعب الجمهوري منال خليفة بـ14530 صوتا انتخابيا.

ويبلغ عدد الناخبين في الدائرة رقم 19 بحلوان بحسب ما أعلنته اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة 740175 صوتا انتخابيا، حضر منهم 163867 ناخبا.

ومن إجمالي هذه الأصوات بلغ عدد الأصوات الصحيحة في الفردي 132267 صوتا انتخابيا، مقابل 31829 صوتا انتخابيا باطلا، في الوقت الذي بلغت فيه الأصوات الصحيحة للقائمة 132038 صوتا انتخابيا مقابل 31829 صوتا انتخابيا باطلا.

ويتنافس في الدائرة رقم 19 بحلوان 56 مرشحا فرديا على 3 مقاعد، بينما انحصرت القوائم المنافسة على المقاعد الـ100 في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بين "القائمة الوطنية من أجل مصر" و"قائمة تحالف المستقلين".