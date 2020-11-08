تقدم "القائمة الوطنية" في 5 لجان بالعاشر.. و830 صوتا لـ"نصر الله"

أظهرت مؤشرات نتائج الفرز الأولية في 5 لجان انتخابية بدائرة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، تقدم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومرشحي حزب "مستقبل وطن" في السباق على المقاعد الفردية.

وجاءت النتائج الأولية لعملية الفرز في اللجان أرقام 189 و120 و191 و192 و193 في مدرسة "الزهور" الابتدائية بالعاشر من رمضان، بحصول "القائمة الوطنية من أجل مصر" على 1125 صوتاً، مقابل 525 صوتاً لقائمة "أبناء مصر".

كما جاءت أعلى الأصوات في النظام الفردي من نصيب "سامي نصر الله"، بواقع 830 صوتاً، و"حمودة محمد"، 557 صوتاً، و"عبد الله فهمي الرماح"، 555 صوتاً، و"أبو الحجاج يوسف"، 345 صوتاً.

وتضم محافظة الشرقية 8 دوائر انتخابية، تجري المنافسة بها على 21 مقعداً بالنظام الفردي، موزعة كالتالي.

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.