إطلاق منصة إدارة التعلم عن بعد (LMS) بجامعة بنها

أطلق مركز التعلم الإلكتروني بجامعة بنها، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، منصة إدارة التعلم عن بعد (LMS)، وذلك فى إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي، ورفع وتحسين القدرات التكنولوجية لعمليات التعليم والتعلم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن المنصة الإلكترونية لإدارة التعلم عن بعد تعمل على توفير فرصة للتعلم لجميع طلاب الجامعة، فى بيئة تعليمية مناسبة، يتواصل من خلالها الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس، تطبيقاً لنظام "التعليم الهجين"، الذي يعتمد على الدمج بين التعلم وجهاً لوجه والتعلم عن بعد.

وأشار نائب رئيس جامعة بنها إلى أنه يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدخول على المنصة من خلال الرابط التالى:

http://elearning.bu.edu.eg

ويمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الحصول على الحساب الخاص بهم للدخول على المنصة من خلال التواصل مع وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات، أو من خلال منسقي التعلم الإلكتروني بالأقسام العلمية بالكلية.

وفي وقت سابق، استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ومستشار وزير الاتصالات والفريق الفني المرافق لها، لبحث إنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات "إبداع مصر الرقمي"، داخل الجامعة، وذلك بعد الانتهاء من عمل المعاينات اللازمة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وسامية عبد الحميد، أمين عام الجامعة.

وقال "السعيد" إنه تم خلال اللقاء مناقشة دراسة إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي داخل الجامعة، لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وشباب محافظة القليوبية، مشيراً إلى أن المركز التكنولوجي الجديد يهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن مساعدتهم في الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.

كما استعرض رئيس جامعة بنها، خلال اللقاء، الإمكانيات التي تمتلكها الجامعة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وخطط الجامعة المستقبلية والإنشاءات الجديدة بمقر أرض الجامعة في كل من العبور ومشتهر وكفر سعد، ومنها مشروع إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور.

ومن جانبها، قالت رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات إن مركز "إبداع مصر"، اذي يجري إنشاؤه في جامعة بنها، يأتي في إطار المشروعات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية بالجامعات، فضلاً عن دعم شباب المبتكرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال الإشراف الفني والعلمي المتخصص.

وأشارت "صالح" إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء المراكز التكنولوجية في الجامعات المصرية، وتم البدء في المرحلة الثانية، وجاءت جامعة بنها من أوائل الجامعات التي تشهد إنشاء مراكز تكنولوجية بها.