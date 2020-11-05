جامعة بنها تبحث إنشاء مركز لتكنولوجيا المعلومات

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ومستشار وزير الاتصالات، على رأس فريق فني، اليوم، لبحث إنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات "إبداع مصر الرقمي" داخل الجامعة، بعد الانتهاء من إجراء المعاينات اللازمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وسامية عبد الحميد، أمين عام الجامعة.

وقال السعيد إن اللقاء تناول دراسة إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي داخل الجامعة لخدمة الطلاب وشباب أعضاء هيئة التدريس وشباب محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن المركز التكنولوجى الجديد يهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب وتجهيزهم لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن مساعدتهم في الحصول علي فرص عمل تناسب مؤهلاتهم العلمية.

واستعرض رئيس جامعة بنها خلال اللقاء، الإمكانيات التي تمتلكها الجامعة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما استعرض خطط الجامعة المستقبلية والإنشاءات الجديدة بأرض الجامعة فى العبور ومشتهر وكفر سعد وعلى رأسها مشروع إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور.

من جانبها، قالت رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات إن مركز إبداع مصر الجاري إنشاؤه فى جامعة بنها يأتي في إطار المشروعات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية بالجامعات، فضلا عن دعم شباب المبتكرين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإشراف الفني والعلمي المتخصص.

وأشارت إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء المراكز التكنولوجية في الجامعات المصرية وتم البدء في المرحلة الثانية وجاءت جامعة بنها من أوائل الجامعات التي تشهد إنشاء هذه المراكز.