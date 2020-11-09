"الوطنية من أجل مصر" تتفوق على قائمة المستقلين في كفر الشيخ

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الإبتدائية ولجنة الانتخابات، تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر على قائمة المستقلين.

وأسفرت انتخابات القوائم على مستوى دائرة كفرالشيخ والتي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، عن حصول قائمة "من أجل مصر" على 115 ألفا و60 صوتا، بينما حصلت قائمة المستقلين المنافسة على 65 ألفا و48 صوتا.

وفي الدائره الثانية التي تضم مركزي سيدي سالم والرياض، حصلت القائمة الأولى من أجل مصر على 83 ألفا و683 صوتا، والثانية على 47 ألفا و961 صوتا.

وأسفرت نتائج الدائرة الثالثة التي تضم مراكز بيلا، الحامول، وبلطيم، عن حصول القائمة الأولى من أجل مصر على 97 ألفا و230 صوتا، والثانية على 61 ألفا و100 صوت.

وفي الدائره الرابعة التي تضم مراكز دسوق، فوه، مطوبس، فحصلت القائمه الأولى من أجل مصر على 108 آلاف و856 صوتا، والثانية على 96 ألفا و101 صوت.