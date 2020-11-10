حظك اليوم الثلاثاء 10-11-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور صبور ويتحمل المسؤوليات المسندة إليه ويقوم بتنفيذها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تنفرج أساريرك وتبدو أكثر استعدادا للتفاهم مما يساعدك على إيجاد حلول لمشكلة مهنية أو عائلية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأحباب وقد تسبح اليوم في بحر الهوى.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.