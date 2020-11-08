حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور متحفظ ولا يميل للمخاطرة، ويتجنب خوض المغامرة، كما أنّ نظرته للحياه واقعية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الأجواء مشدودة ولكي تهدأ يجب أن ينشغل كل شخص بواجباته.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس ممن يريدون تضليلك وحافظ على استقلاليتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.