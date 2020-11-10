حظك اليوم الثلاثاء 10-11-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية وكبرياء يجعل المحيطين به يعتقدون أنّه مغرور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي المال وعليك اليوم ألا تتعلق بما ليس له فائدة ولا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس ف وضع معاكس، ومن المهم ألا تتسرع في كلامك وردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.