"الري": نهاية موجة سقوط الأمطار الأربعاء

توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية والري، انتهاء موجة الأمطار الأربعاء المقبل، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وخليج السويس غدًا الثلاثاء، فيما تسقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار الخفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وفي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية قد تكون متوسطة إلى غزيرة، وتتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الغربية والمنوفية والشرقية.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، أعلنت حالة الطوارئ بين قطاعات ومصالح الوزارة، لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم السيول الحالي، وجرى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وجرى تشغيل محطات رفع المياه بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف لأقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل في عام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجيا النهر والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.

كما يدرس المركز بدائل تشغيل السد العالي للوصول إلى السياسة المثلى لإدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضان والجفاف، كما يتابع المركز يوميًا حالة الطقس والأمطار على مصر وحوض نهر النيل، فضلًا عن دراسات التغيرات المناخية وتأثيرتها على مصر ودول حوض النيل والمنطقة العربية.