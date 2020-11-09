توقعات طقس 72 ساعة.. لطيف نهارا بارد ليلا وأمطار متوسطة بمناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري والقاهرة، وتكون حركة الرياح معتدلة.

ومن المتوقع أيضًا أن تسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة من الوجه البحري، وتكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 11 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

درجات الحرارة يوم الخميس 12 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.