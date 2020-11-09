الطقس اليوم الاثنين 9-11-2020 في مصر والدول العربية

كشفت هيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الاثنين 9 نوفمبر، وترصد "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط غربا، ويسود طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

فيما يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط الأمطار الخفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة إلى غزيرة (50% تقريبًا) على بعض المناطق من البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا (60% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - السلوم - مطروح).

الطقس في السعودية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

الطقس في الأردن

كشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود احتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شرق المملكة، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.