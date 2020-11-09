"الصحة العالمية": وباء كورونا تجاوز حدود الطوارئ

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن وباء "كوفيد -19 " تجاوز حدود حالة الطوارئ الصحية العادية.

ونقلت وكالات الأنباء عن "أدهانوم"، قوله: "نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن وباء كورونا خرج عن إطار حالة الطوارئ"، مشددًا على ضرورة النظر إلى اللقاح ضد الفيروس على أنه "منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة".

ولفت "أدهانوم"، إلى أن الوباء له تأثير سلبي على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الغابون وتوجو، وحمى الشيكونغونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك.

وتجاوز عدد المصابين بكورونا فى العالم 50 مليون حالة، وما زالت الولايات المتحدة أكثر دول العالم تأثرًا بالوباء، وتجاوز عدد الإصابات فى أمريكا حاجز 10 ملايين إصابة، مع اجتياح الموجة الثالثة للبلاد وتسجيل مليون حالة في غضون 10 أيام فقط.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين، أن تقارير الحالات خلال الأسبوع الماضي حطمت أرقامًا قياسية، إذ تجاوز متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام 100 ألف حالة يوميًا، أي أكثر بكثير من أي دولة أخرى على مستوى العالم.

وأضافت أن الإصابات بالفيروس التاجي في أمريكا تمثل نحو خمس حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم، موضحة أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19، آخذة أيضًا في الارتفاع، لافتة إلى أنه حتى أمس الأول، توفى أكثر من 237 ألف شخص بسبب الفيروس.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنه من المقرر أن يستضيف نائب الرئيس مايك بنس اليوم وللمرة الأولى منذ أسابيع اجتماع فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض.

فيما أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس، إصابة وزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن الوزير على ما يرام ويمارس مهام وظيفته من المنزل.