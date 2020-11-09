أخبار البنوك.. كيف تحصل على سيارة بمليون أو أكثر في عدد من البنوك؟

تعد السيارة من أهم الاحتياجات الأساسية التي يحرص الكثير على اقتنائها، لتسهيل حركة الانتقال وقضاء المشاوير الشخصية والعائلية ورحلة الذهاب والعودة من العمل يوميا، وتقدم عدد من البنوك قرض السيارة للمساعدة في الحصول على السيارة بعوائد تنافسية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، تفاصيل الحصول على قرض السيارة بقيمة مليون جنيه أو أكثر في عدد من البنوك، كالتالي:

البنك الأهلي المصري

- يمكن للعميل أن يحصل على قرض السيارة دون ضامن.

- قيمة التمويل تصل حتى مليون جنيه.

- تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- فترات سداد مختلفة تبدأ من عام حتى 7 أعوام.

- يمكن الحصول على قرض السيارة بسعر عائد تنافسي.

- برامج خاصة لموظفي الشركات.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- يمكن الحصول على قرض السيارة دون مصاريف استعلام ائتماني.

- دون مصاريف فتح حساب.

شروط الحصول على قرض السيارة

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

- صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

- الحصول على فاتورة مرافق وتكون وفقا للسياسة المعتمدة.

بنك مصر

الفئات التي يتم منح التمويل لها

- الموظفون بتعهد جهة العمل وتحويل الراتب القسط الشهري.

- الموظفون بشهادة إثبات الدخل.

- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

- أصحاب الأوعية الإدخارية.

- المصريون والأجانب أصحاب ومستحقو المعاش بتعهد تحويل المعاش ودون تعهد تحويل المعاش.

الشروط العامة للحصول على قرض السيارة

- معدل العائد يكون تنافسيًا.

- الحد الأدنى للعمر 21 عاماً، وبحد أقصى 65 عند تاريخ استحقاق المرابحة، شرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية المرابحة وتاريخ انتهاء الخدمة للموظفين.

- الحد الأقصى لقيمة المرابحة تصل إلى مليوني جنيه.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- الحد الأقصى لمدة المرابحة تصل إلى 96 شهرًا.

المستندات المطلوبة

- تقديم طلب الحصول على مرابحة سيارة.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث (غاز/كهرباء/مياه/تليفون) على مقر الإقامة.

- عرض سعر بالسيارة المطلوبة تمويلها.

مصرف أو ظبي الإسلامي

مزايا قرض السيارة

- تمويل يبدأ من 20 ألفا ويصل قيمة التمويل إلى مليون جنيه مصري، في حالة إذا كان العميل يقترض بضمان مبلغ مالي تم إيداعه بالبنك.

- ويصل إلى مليون جنيه حال عدم وجود مبلغ مالي للعميل في البنك.

- تتراوح قيمة المقدم بين 15% و20%من قيمة القرض.

- أسعار فائدة تنافسية طبقا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

- تصل فترة سداد قيمة القرض إلى 5 سنوات.

المستندات المطلوبة

- طلب تمويل شراء السيارة يتم استيفائه من فرع البنك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل تكون سارية.

- صورة من جواز السفر للأجانب تكون سارية.

- بيان يعرض سعر السيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

- شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.