"فكرة النهارده مستقبل بكرة".. كيف تشارك بمقترحاتك عبر موقع الرئاسة؟

نشر الموقع الرسمي لـ رئاسة الجمهورية قسمًا جديدًا يتضمن تفاعل المواطنين مع الموقع للمشاركة في بناء مستقبل الوطن من خلال تقديم الأفكار والمقترحات البناءة في مختلف المجالات، إذ يمكن لكل مواطن المشاركة بفكرة واحدة فقط كل شهر.

وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل الفكرة عبر الموقع الرئاسي على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الرئاسي من هنـــــــــا.

- اضغط على "شارك بفكرة" أعلى يمين الصفحة.

- إدخال بعض البيانات الأساسية مثل الاسم ورقم التليفون ورقم بطاقة القومي السارية والجنسية وعنوان البريد الإلكتروني، ثم الضغط على "التالي".

- قم بكتابة تفاصيل فكرتك والعائد المادي منها، وشرح التفاصيل شرحًا وافيًا.

- بعد تسجيل الفكرة، يتم عرضها على إدارة محتوى الموقع، ثم تصل إلى الجهات المختصة بالفكرة.

- بعد ذلك؛ يتم إعلام المتقدم بالفكرة عن طريق رسالة نصية بوصولها إلى الجهات المختصة وجارِ النظر فيها.

- بعد قبولها من الجهات المختصة، يتم التواصل مع المواطن ليكون شريكًا في الفكرة أو المشروع.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن خلال شهر يونيو الماضي، تدشين موقع رئاسة الجمهورية على شبكة الإنترنت، وذلك خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح راضي، أن موقع الرئاسة، ينقسم لأبواب متعددة تتضمن معلومات أساسية عن الدولة المصرية، ثم معلومات عن مؤسسة الرئاسة، تبدأ برئيس الجمهورية والرؤساء السابقين، وسجل كامل عن الحائزين على الأوسمة المصرية، ثم صندوق تحيا مصر، ومتحف رئاسة الجمهورية.

ويضم الموقع، أرشيفا متكاملا لجميع أنشطة مؤسسة الرئاسة، وجميع المشروعات القومية، ثم المبادرات التى تطلق تحت رعاية رئيس الجمهورية، وعرض مصور للقصور الرئاسية، مع خدمة البث المباشر للمؤتمرات.