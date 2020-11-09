مصرع 3 وإصابة 13 في تصادم سيارتين وميكروباص وأتوبيس بأسيوط

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 13 آخرين، في حادث تصادم وقع قبل قليل بين سيارتين ملاكي وميكروباص وأوتوبيس لنقل الركاب، على طريق "أسيوط - القاهرة" الزراعي، أمام شركة "أبو دنقل" بمنقباد، بدائرة مركز أسيوط.

وتلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، إحداها ملاكي، وميكروباص وأوتوبيس محملة بالركاب، ونجم عن الحادث مصرع 3 أشخاص، وإصابة 13 آخرين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط الجامعي والإيمان العام، كما تم التحفظ على جثث المتوفين بمشرحة المستشفى الجامعي، تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.