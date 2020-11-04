مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل رضيع، وأُصيب 4 آخرين بينهم طفل آخر، صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة أجرة "سوزوكي" وسيارة نقل ثقيل، على طريق أسيوط الغربي أسفل الطريق الإقليمي بنطاق دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب ارتفاع الشبورة وانعدام الرؤية وكثرة التحويلات بالطريق مع عدم وجود إرشادات.

وتلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد وقوع تصادم بين سيارتين إحداهما أجرة "سوزوكي" أسيوط، والأخرى سيارة نقل ثقيل بين منطقة دهشور وكمين الروس، أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، ونُقل المتوفون لمشرحة مستشفى طامية والمصابين لمستشفى الفيوم العام، وعند وصول المصابين إلى مستشفى الفيوم العام توفي اثنين من المصابين بينهما رضيع.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز طامية، أنّ المتوفين هم معتصم محمود رفاعي (40 عامًا)، ومقيم بأسيوط، ونُقل جثة هامدة من موقع الحادث إلى مشرحة مستشفى طامية، وعادل محمود وهبة (57 عامًا) ومقيم بأسيوط، ونُقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى طامية، وطفل مجهول الاسم والعنوان (عامين) أُصيب باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف من الأنف والفم ونزيف بالمخ، ونُقل لمستشفى الفيوم العام ونزيف بالمخ وتوفي فور وصوله المستشفى وتم إيداعه بمشرحة مستشفى الفيوم العام، ومجهولة الاسم والعنوان في العقد الثالث من عمرها ومصابة باشتباه كسر بالجمجمة وجرح 10 سم بالجبهة وارتجاع وتوفيت فور وصولها مستشفى الفيوم العام، إثر حدوث نزيف بالمخ وتم إيداعها بمشرحة مستشفى الفيوم العام.

كما تبينّ أنّ المصابين هم طفل مجهول الاسم والعنوان (10 أعوام) مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، وعفاف أحمد سعيد (60 عامًا) ومقيمة بأسيوط، مصابة بجرح بالجبهة وكسر منخسف واشتباه كسر بالعامود الفقري، وإبراهيم خيري فنجري (23 عامًا) ومقيم بأسيوط ومصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن والعضد الأيمن، ومحمود ناصر طلعت (20 عامًا) ومقيم بأسيوط ومصاب بجرح بالقدم اليسرى واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وجميعهم بمستشفى الفيوم العام.

وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.