طبيبان يخوضان جولة الإعادة بانتخابات البرلمان بكفر سعد

أسفرت نتائج الانتخابات بدائرة كفر سعد، والتي تضم مراكز "كفر سعد - الزرقا وفارسكور ومدينة السرو" عن خوض الدكتور محمود محمد مشعل، نائب مدير معهد الأورام في دمياط، جولة الإعادة، أمام الدكتور محمد علي الجيوشي مدير مستشفى الروضة، حيث حصد "مشعل"، 21237 صوتا، فيما حصد "الجيوشي"، 19408 أصوات على المقعد الأول.

وعلى المقعد الثاني بنفس الدائرة يخوض جولة الإعادة كلا من الدكتور أبو المعاطي مصطفى، بعد حصوله على 16536 صوتا أمام نقيب الفلاحين حسن عبدالوهاب عيسي، الحاصل على 16487 صوتا.

ولم تسفر الانتخابات بالجولة الأولى عن فوز أي مرشح من المرة الأولى في الدائرتين الأولى والثانية، حيث يخوض 8 مرشحين في الدائرتين جولة الإعادة للفوز بأربع مقاعد.

وخاض 12 مرشحا حزبيا من أصل 88، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية؛ إذ تنافس بدائرة دمياط 40 مرشحا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، ومجدي البساطي وسمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بكل من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد"، بينما خاض "الوفد" الانتخابات بكل من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بكل من: "عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبدالهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ 88 مرشحا الذين خاضوا الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هى المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتان عن الثانية، وجميعهن مستقلات.