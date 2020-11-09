"من أجل مصر: تتقدم على القائمة الوطنية في دمياط بنسبة 55%

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في دمياط، نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة دمياط، التي تضم "بندر ومركز دمياط، مركز كفر البطيخ، ومدينتي رأس البر ودمياط الجديدة".

وبلغ عدد اللجان الفرعية 171، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة لهذه اللجنة 566134 ناخبا، وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجان الفرعية 116225 ناخبا.

وبالنسبة للقوائم، فبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 19166، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 97059 صوتا، فيما حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر 44109 صوتا بنسبة 45%، فيما حصلت قائمة أبناء مصر على 52950 صوتا، بنسبة 55%، وبالنسبة لأصوات الفردي، فبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان، 11452 صوتا، وإجمالي الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 104773 صوتا.