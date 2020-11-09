ضياء داود يخوض جولة الإعادة أمام مرشح "مستقبل وطن" بدائرة دمياط

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في محافظة دمياط نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة دمياط والتي تضم "بندر ومركز دمياط، مركز كفر البطيخ" ومدينتي رأس البر ودمياط الجديدة خوض كل من ضياء الدين داود المرشح على المقعد الفردي مستقل جولة الإعادة أمام أيمن يوسف رخا مرشح حزب مستقبل وطن، حيث حصد داود ٤٣٥٨٦ صوتا فيما حصد رخا ٢٢٦٣٩ صوتا.

وعلى المقعد الثاني يخوض ضياء بصل جولة الإعادة أمام ياسر أبو هندية نقيب المحامين، حيث حصد بصل على 21041 صوتا وحصل أبو هندية على 14773 صوتا.

وبلغ عدد اللجان الفرعية 171 إجمالى عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة لهذه اللجنة ٥٦٦١٣٤ ناخبا فيما بلغ إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجان الفرعية جميعها ١١٦٢٢٥ ناخبا وبالنسبة للقوائم بلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة ١٩١٦٦ فيما بلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان ٩٧٠٥٩ صوتا فيما حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر ٤٤١٠٩ صوتا بنسبة ٤٥٪ فيما حصلت قائمة أبناء مصر على ٥٢٩٥٠ صوتا بنسبة ٥٥٪ و بالنسبة لأصوات الفردي بلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان ١١٤٥٢ صوت و إجمالى الأصوات الصحيحة في جميع اللجان ١٠٤٧٧٣ صوتا.