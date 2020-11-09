غلق 11 منشأة طبية وإعدام 2 طن مواد غذائية فاسدة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة أغلقت 11 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات، من خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف المحافظ، في تصريح له اليوم، أن الاهتمام بالمنظومة الطبية من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات بصفة دورية ومستمرة، لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، شملت المرور على 291 منشأة طبية تنوعت ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على استيفاء المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيراً إلى أن قرارات الغلق جاءت لعدم وجود تراخيص، وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

ولفت إلى تحرير 336 محضرا لمخالفة الاشتراطات الصحية، لافتا إلى إعدام 1912 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال عدد من الحملات نفذاها بها المديرية للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين فى الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية (المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.