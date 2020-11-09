أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين وأتوبيس بأسيوط

توصلت الوطن إلى أسماء ضحايا ومصابي حادث التصادم الذى وقع بين سيارتين ملاكى وميكروباص وأتوبيس بطريق "أسيوط - القاهرة" الزراعى أمام شركة أبو دنقل بقرية منقباد التابعة لمركز اسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغًا لغرفة عمليات النجدة، أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص وأتوبيس بطريق أسيوط القاهرة الزراعى أمام شركة أبو دنقل بقرية منقباد التابعة للمركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي أسيوط "رقم 3568" وميكروباص أجرة اسيوط "رقم 7135"وأتوبيس "رقم 5792"

أسفرالحادث عن وفاة كلا من "صلاح عبدالله عبد الله، 37 عامًا، مقيم بقرية بهيج14- أبوزيد محمد أبو زيد عز العرب، 65 عامًا، مقيم بقرية بنى حسين، ومجهول الإسم والهوية وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين.

كما أسفر الحادث عن إصابة "جمال عبد الحافظ محمد، 65 عامًا، مقيم بقرية نجع سبع- مجههلة الإسم والهوية- أمانى عادل عبد الحي، 19 عامًا مقيمة بقرية بنى حسين- عمر فاروق عبد الرحيم، 35 عامًا، مقيم بقرية نجع سبع- فاطمة أحمد محمد سيد 46 عامًا، مقيم بقرية بنى حسين- بقطر عطية بقطر، 67 عامًا، مقيم بقرية بنى حسين- سريا محمد عبد الحافظ، 58 عامًا، مقيم بقرية بنى حسين- محمد مصطفى عبد القادر 40 عامًا، مقيم بقرية منقباد - بيتر عطية بيتر 65 عامًا، مقيم بقرية بنى حسين- حنان خميس عبد المجيد 32 عامًا، مقيمة بقرية نجع سبع - محمود عبد الحى حسين 30 عامًا، مقيمة بقرية بنى حسين - داليا أحمد حسن 20 عامًا، مقيمة بقرية بنى حسين" وجرى نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي، ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.