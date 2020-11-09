تلميذ يعترف بقتل زميله: "كان بيشتمني وأنا شغال فى الورشة معاه"

"أيوه أنا قتلته كان هو المعلم بتاعي فى الورشة وكان بيشتمني.. رميته فى الترعة من فوق الكوبري.. وسيبته يغرق"، بهذه الكلمات اعترف تلميذ فى الصف الأول الإعدادي بتفاصيل قتل صبي فى الصف الخامس الابتدائي، بمديرية أمن الدقهلية، وأكد المتهم فى تحقيقات نيابة الطفل، بالمحافظة، أنه كان يعمل مع المجني عليه خلال إجازة الصيف فى إحدى ورش الحدادة، وأثناء عملهما كان الضحية رئيسه فى العمل بالأقدمية، وكان يتعدى عليه بالضرب ويسبه بوالده المتوفي، قائلا "طلبت منه عدم ضربه وشتمه لي".

وأضاف المتهم الصغير فى اعترافاته "يوم الجريمة فوجئت بالقتيل يجلس أعلى الكوبري مسرح الجريمة، وسبني بوالدي بلفظ خادش، فتوجهت إليه وألقيت به فى مياه الترعة وشاهدته يغرق أمامي ثم هربت إلى المنزل".

وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية للجريمة، بعدما استخرجت الجثة من مياه الترعة، وقررت حبس الطفل على ذمة التحقيقات وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت استدعاء أسرة المتهم لسماع أقوالهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء مصطفى كمال مدير الإدارة العامة لمباحث الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز الستامونى، يفيد بحضور عامل (سن 39 عاما) إلى ديوان القسم، وحرر محضرا تضمن خروج نجله طالب (سن 8 سنوات)، من منزلهما بقرية بدائرة المركز لشراء بعض المستلزمات وعدم عودته.

توصلت تحريات فريق من المباحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، إلى أن وراء غياب الضحية طالبا (سن 11 عاما) مقيم بذات القرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطالب المتهم وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بقيامه بتاريخ الواقعة بالتخلص من المجني عليه بدفعه بمياه ترعة أثناء تواجدهما أعلى أحد الكباري، وقرر بسابقة تعرفه على المجني عليه إبان عملهما بإحدى ورش الحدادة بذات القرية وأنه كان دائم التعدي عليه بسب والده المتوفى فتقابل معه مصادفةً فقام المجني عليه بسبه بوالده مما أثار حفيظته فاستدرجه بزعم شراء بعض الحلوى ولدى وصولهما أعلى الكوبري قام بدفعه بمياه الترعة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.