المستقلون يخوضون جولة الإعادة بدائرة كفر سعد قي دمياط

أظهرت المؤشرات الأولية للفرز بدائرة "كفر سعد" في دمياط خوض الدكتور محمود محمد مشعل، نائب مدير معهد الأورام، جولة الإعادة أمام الدكتور محمد علي الجيوشي، مدير مستشفى الروضة، حيث حصد مشعل 21237 صوتًا فيما حصد الجيوشي 19408 صوتًا.

ويخوض جولة الإعادة في ذات الدائرة "الدكتور أبو المعاطي مصطفي" بعد حصوله على 16536 صوتًا، أمام نقيب الفلاحين حسن عبدالوهاب عيسي، 16487 صوتًا.

وفجرت المؤشرات مفاجأة خروج "مجدي البساطي" عضو مجلس الشوري سابقا والمرشح عن حزب مستقبل وطن، ومحمد لبيب البنا، مرشح حزب الشعب الجمهوري، وسمير التلباني، مرشح حزب مستقبل وطن، وخالد محمد سعيد مرشح حزب الحرية ووليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" مرشحا حزب المصريين.

و لعل أبرز من خرجوا من السباق "الدكتور جمال مسعد الزيني" وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب سابقا والذى حصل على 5397 صوتًا، و مجدي الحسيني حطب، عمدة كفر شحاته، بعد حصوله على 8232 صوتًا، كما خرجت فاطمة سامي توكل، أصغر مرشحة من السباق بعد حصولها على 6919 صوت .

و لم تسفر الجولة الأولى عن فوز أي مرشح في الدائرتين الأولى و الثانية حيث يخوض 8 مرشحين في الدائرتين جولة الإعادة للفوز بأربع مقاعد.

وخاض 12 مرشحا حزبيا، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية، إذ تنافس بدائرة دمياط 40 مرشحا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين، ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، و مجدي البساطي و سمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بكلا من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد"، بينما "الوفد" بكلا من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بكلا من: "عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ 88 مرشحا الذين خاضوا الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هى المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتين عن الثانية، وجميعهن مستقلات.