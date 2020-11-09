تمويل 84 "مشروع إقراض" لتوفير فرص عمل للشباب في المنيا

أعلنت إدارة التنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن الموافقة على تمويل 84 "مشروع إقراض" بقيمة إجمالية ( 500,0000) جنيه، لتوفير فرص عمل للشباب والسيدات.

كان العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، وجّه لضرورة الاهتمام بالمشروعات التنموية بالقرى، إذ تمت الموافقة الفعلية على تمويل تلك المشاريع التي بلغت 84 مشروعًا، موزعة علي قري المركز والأحياء الشعبية، وتنوع النشاط ما بين تربية أغنام، وتسمين ماشية وماكينات تفصيل ومحلات بقالة وماكينات تصوير وغيرها من المشروعات التي توفر فرص عمل للرجال والسيدات علي حد السواء، واستفاد من القروض 46 سيدة، و38 رجلًا.

وقال رئيس مركز ومدينة المنيا، إن المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية القروية للمشروعات، ضرورية لبيان مدي تحقيقها لأهدافها وعلى رأسها القضاء على البطالة وتشغيل الشباب في ظل الاستغلال الأمثل للموارد للدفع بعجلة الإنتاج وتحقيق مستوى معيشة أحسن للفرد.

علي جانب أخر، شنت الوحدة المحلية حملة علي الأماكن والمنشآت الحيوية بنطاق مركز ومدينة المنيا، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وجاهزيتها حال حدوث أي طارئ، برئاسة الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة.

وتم المرور على عدد من محطات الوقود بنطاق الوحدة المحلية لقرية دمشير وجرى رصد ١٥ مخالفة متنوعة، ما بين عدم توافر اشتراطات الحريق والسجل البيئ لتلك المنشآت وعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعى وبعض المخلفات الصلبة وبعض المخالفات الخاصة بالتموين وعدم فتح المحطات فى المواعيد المحددة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.