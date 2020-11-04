ركاب قطار 809 يستغيثون: بقالنا ساعات في الطريق.. عايزين نروح

حالة من الارتباك تشهدها حركة القطارات، نتيجة التأخيرات عن المواعيد المتعارفة على بعض خطوط السكك الحديدية، على مدار الأيام الماضية، مما تسبب في حالة من الغضب بين ركاب نتيجة انتظارهم الطويل داخل عربات القطار.

علي محمد علي، أحد ركاب القطار 809 المتجه إلى محافظة كفر الشيخ، يروي لـ"الوطن"، أن موعد تحرك القطار يفترض أن يكون في الساعة الـ6:15 مساء، إلا أنه حتى الساعة الـ7:40 لم يتحرك القطار، مما تسبب في حالة من الاستياء بين الركاب نتيجة تعطل مصالحهم وبقائهم لفترة طويلة دون أن يتحرك القطار.

حاول "علي"، وبعض الركاب معرفة أسباب التأخير في تحرك القطار، خاصة بعد أن وصلت إلى مسامعهم عن تأخر قطار طنطا في اليوم ذاته لما يقرب من 5 ساعات، "سمعنا أن فيه مشكلة بسبب أن سائق اتحبس النهاردة وده سبب حالة التأخير في حركة القطارات"، حسب حديثه.

محاولات عديدة قام بها ركاب القطار لاستعطاف العاملين بمحطة رمسيس من أجل سرعة تحرك القطار، "كنا بنقولهم إحنا ملناش ذنب" بهدف تشجيعهم على التحرك سريعا، إلا أن جاء رد العاملين في القطار "إحنا بنفذ تعليمات عشان منتحبسش زي زميلنا"، حسب حديث "علي" أحد ركاب القطار.

"نهى"، راكبة آخرى في القطار، تروي لـ"الوطن"، أنهم انتظروا لفترة طويلة دون أن يتحرك القطار، فمنذ الساعة الـ5 مساء وهم ينتظرون تحرك القطار في موعدة، "في راكب عنده غيبوبة سكر ومش عارفين نعمل إيه"، كذلك هناك بعض النساء والفتيات التي أصبح الطريق شاق عليهن نتيجة ذلك التأخير.

وفي وقت سابق كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن أن التأخيرات في بعض خطوط السكك الحديدية، نتيجة إصرار بعض السائقين على تشغيل أجهزة التحكم الآلي بجرارات القطارات ATC احتجاجا منهم على الحكم على سائق "قطار النجيلي" الذي وقع في مارس الماضي وتسبب في إصابة 13 راكبا، بالسجن لمدة 9 سنوات نتيجة إغلاقه جهاز التحكم الآلي بجرار قطاره.