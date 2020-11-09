الأرصاد: أمطار قليلة على السواحل الشمالية غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الحالي شهد حالة عدم استقرار في الطقس، وغدا ستقل الأمطار في السواحل الشمالية والدلتا، ولا توجد أمطار على القاهرة.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه لم توجد سيول أو أمطار غزيرة كما أشاعت بعض الجهات، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد هي الجهة الوحيدة التي تصدر بيانات لتوضيح حالة الطقس وتتابع الحالة الجوية عبر غرفة العمليات المركزية، لمتابعة أحوال الطقس، وإذا كان هناك أي متغير في الطقس، ستقوم بإبلاغ وسائل الإعلام والمواطنين، قبل يومين من وجود أي أمطار غزيرة أو سيول.

وذكرت "شاكر" أن فصل الخريف تحدث فيه تغيرات جوية سريعة، مشيرة إلى أن الطقس سيشهد انخفاضا في ساعات الليل، وتصل إلى 17 درجة، لذا يجب على الأشخاص ارتداء ملابس خريفية، وضرورة القيادة بهدوء على الطرق الزراعية التي تتكون عليها شبورة، خاصة في الساعات الصباحية المبكرة.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار ستكون على محافظات كفر الشيخ والبحيرة، وبعض الأمطار الخفيفة على محافظة الإسكندرية، وتابعت "محافظ الإسكندرية الله يكون في عونه، بعد الأمطار الغزيرة على مدار يومين، وإيقاف الدراسة لكن الوضع تحسن بداية من اليوم الاثنين".