الفيوم تشارك في ورشة عمل "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"

شاركت محافظة الفيوم ممثلة في وحدة السكان، وفرع المجلس القومي للسكان، في ورشة عمل "مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" التي انعقدت اليوم بأحد فنادق مصر الجديدة، وتستمر حتى ١٢ نوفمبر الجاري، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف التعريف بالقضية السكانية وآليات تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وبناء قدرات وتعزيز قوة العمل السكانية بالمحافظات المشاركة في المرحلة الثانية وهى الفيوم، والجيزة، وبني سويف، والقليوبية، والمنيا.

تأتي الورشة في إطار العمل على حل المشكلات السكانية لمجابهة الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتنسيق مع المجلس القومي للسكان من أجل خفض معدلات الزيادة السكانية وإعادة توزيع السكان ورسم الخريطة السكانية وتقليل التفاوت في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية لتحقيق العدالة والسلام الاجتماعي.

يهدف المشروع إلى تعزيز إطار حوكمة البرنامج السكاني من خلال دعم الإطار المؤسسي الذي يحكم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وأهداف التنمية المستدامة وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية على مستوى المحليات بما يضمن إدارة الملف السكاني بناءًا على أدلة وبراهين وتحفيز المشاركة المجتمعية من القطاعين الخاص والأهلى لتحقيق الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية لتغير الأنماط السلوكية تجاه مفهوم الأسرة الصغيرة.

تتناول ورشة العمل عددًا من المحاور على مدار أربعة أيام، أهمها أهداف المشروع والخطة التفصيلية وأهم المؤشرات وآليات تحقيقها، وعرض مسح خصائص القرية المصرية والمعلومات المتاحة بالجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ونظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية، والتعرف على نظام المعلومات المتاح بوزارة التنمية المحلية ومناقشات عامة حول انجازات وتجارب المحافظات المشاركة بالورشتين السابقة والحالية لتبادل الخبرات واستعراض الدروس المستفادة إضافة إلى تناول الفكرة العامة عن الهيكل التنظيمي للمشروع والرؤية المستقبلية والقضية السكانية ومتابعة أداء البرنامج السكاني والإستراتيجية القومية للسكان والتنمية واستقراء عرض المؤشرات السكانية ونقاط وآليات التشبيك مع المبادرات المحلية "مشروع تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية".

جدير بالذكر أنّ محافظة الفيوم تشارك بفريق عمل وحدة السكان بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة والذي يضم محمد مصطفى رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وايناس عبدالله سيد مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالفيوم، ومحمد الخطيب عضو الفريق الإعلامي بالإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الفيوم، وأحمد عويس عضو وحدة السكان بالمحافظة، وأمنية خالد عبد الرحمن ممثل شباب المجلس الإقليمي للسكان بالفيوم.