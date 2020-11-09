بعد تعطيلها لمدة يومين.. عودة "الدراسة" غدا بمدارس مطروح

أعلن الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن عودة الدراسة غدا الثلاثاء، على مستوى الإدارات والقطاعات التعليمية بنطاق المحافظة، بعد تعطيلها على مدار يومين، تنفيذًا لقرار المحافظ، اللواء خالد شعيب بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعقد "النيلى" اجتماعًا، مساء اليوم، مع النائبة سحر عيد، عضو مجلس النواب، وسناء عبدالعال، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومجدى المنشاوي، مدير عام إدارة مرسى مطروح التعليمية، لمناقشة استعدادات استئناف الدراسةاستعرض خلاله الإجراءات التنفيذية التى إتخذتها المدارس للتخفيف من الآثار الناجمة عن موجة الأمطار الشديدة التى إجتاحت مطروح خلال الأيام الماضية.

وشدد على مواصلة جولات المتابعة الميدانية لرصد مسار العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد فى إطار الحرص الدائم على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس.

من جهة أخرى، استقبل قسم العمليات بمستشفى مطروح العام، ٤٣ حالة محولة من قافلة الرمد الطبية بمدينة الضبعة، وأجرى أطباء القسم عمليات جراحية "مياة بيضاء وزرع عدسات مرنة داخل العين".

وقال الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة، إنه من المقرر أن تبدأ أولى أيام القافلة فى مدينة مرسى مطروح، غدا، الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصراً لاستقبال ٤٠٠ حالة يومياً.

وأكد الدكتور صبري شعبان، نائب مدير مستشفى مطروح العام، أن الكشف سيكون بمبنى العيادات الخارجية فى أربعة غرف كشف منفصلة وأربعة غرف عمليات نظراً لكثرة الأعداد المترددة على القافلة مع وجود إقامة بسعة 30 سريرا داخلى للحالات التى تحتاج متابعة بعد العملية وكبار السن وذوى الهمم.

وناشدت إدارة المستشفى الحضور ارتداء الماسكات والمحافظة على التباعد الإجتماعى وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية التى من شأنها منع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة الجميع.