نتائج انتخابات النواب في دائرة "كفر سعد" بدمياط

أسفرت نتائج الانتخابات بدائرة كفر سعد والتي تضم كلا من مراكز" كفر سعد - الزرقا و فارسكور" ومدينة السرو بمحافظة دمياط عن صعود المستقليين من الوجوه الجديدة عدا الدكتور أبو المعاطي مصطفى نائب دائرة كفر سعد دورة 2015 و خروج مرشحو الأحزاب من المنافسة فيما تقدمت قائمة أبناء مصر ورمزها الكابوريا لتحصد 75191 فيما حصدت القائمة الوطنية من أجل مصر 66322 صوت

و تنشر "الوطن " النتيجة كاملة إجمالي أصوات الدائرة الثانية:

- مجدي محمود البساطي مرشح حزب مستقبل وطن 8471 صوت- سمير محمد التلباني مرشح حزب مستقبل وطن 9352 صوت- جابرأحمد النادي 2137 صوت- الدكتور أبو المعاطي مصطفي 16536 صوت- محمد السعيد غزي 8475 صوت- الدكتور محمود محمد مشعل 21237 صوت- مجدي الحسينى حطب 8232 صوت- عماد أحمد عرنسة 1889 صوت- بكر محمد أبو سمك 2409 صوت - فاطمة سامي توكل 6919 صوت- العقيد خالد محمد السعيد " مرشح حزب الحرية"7670 صوت- الدكتور عمرو محمد شاهين 4415 صوت- خالد عاطف رياض 6196 صوت- عزيز محمد الشامي 4682 صوت- طارق سعد راشد 3346 صوت- اللواء مجدي محمد اللوزي 4134 صوت- حسن عبدالوهاب عيسي 16487 صوت- محمد صبري البادي 7174 صوت- أميرعبد الهادي الصديق 9109 صوت - محمد السيد الشهاوي 3751 صوت- كريم إبراهيم عابد 3896 صوت- أمينة السيد زيادة 5733 صوت- أحمد رضا صابر 2546 صوت- وليد محمد الجوهري 3655 صوت- محمد فكري بشتو 5611 صوت- ثروت عكاشة عشرة 13792 صوت- محمد رأفت عبدالعزيز 9882 صوت- صلاح الدين ربيع دعبس 2602 صوت- وليد محمود عبدالهادي" مرشح حزب المصريين" 4930 صوت- إبراهيم الشحات أبو زيد 1679 صوت- فارس أحمد غالي 2656 صوت- سعد عبد الراضي البساطي 3357 صوت- سعد محمد فرحات 1990 صوت- محمد علي الجيوشي 19408 صوت- رجب محمد الزكي 3191صوت- وائل عارف الحديدي 4075 صوت-محي الدين محمد الهنداوي 9325 صوت- عبده عبدالسلام حامد 2727 صوت- أحمد إسماعيل المنجي 2881 صوت- محمد إبراهيم مغازي 3565 صوت- السعيد أحمد رمزي 3437 صوت- محمد عبد القادر جرون 3944 صوت- سليمان محمود خليل 1503 صوت- عصام صبري بشتو " مرشح حزب المصريين "6767 صوت- الدكتور جمال مسعد الزيني 5397 صوت- تامر عوض السنباطي 4346 صوت- محمد لبيب البنا " مرشح حزب الشعب الجمهوري "8637 صوت- السيد شعير 15968 صوت