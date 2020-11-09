إقبال شديد على ميتسوبيشي "أكليبس كروس" و"إكسباندر" في الشهور الماضية

استكمالًا لخطة "دايموند موتورز" لتطوير استراتيجية المبيعات المباشرة وتوسيع شبكة الموزعين، والتي بدأت بسياسة بيع جديدة مع موزعي الشركة، والتي أدت إلى زيادة مبيعات الشركة خلال الـ6 أشهر الماضية؛ بالرغم من حالة الركود الاقتصادي عالميا ومحليا نظرا لوجود جائحة كورونا، وصلت مبيعات ميتسوبيشي إلى متوسط 300 سيارة شهريًا بعد الإقبال الشديد على السيارة "أيكليبس كروس SUV" الرياضية، والسيارة "إكسباندر" ذات الـ7 مقاعد، ليصل متوسط الحصة السوقية للسيارة إيكليبس كروس شهريا، إلى 7%، وتصل الإكسباندر إلى أكثر من 30%.

بدأت الشركة في تنفيذ استراتيجيتها لزيادة المبيعات من خلال حملة توسعية لافتتاح سلسلة معارض خاصة بشركة "دايموند موتورز" في جميع أنحاء الجمهورية، والتي بدأت بافتتاح صالة عرض جديدة تضم أحدث طرازات سيارات "ميتسوبيشي موتورز" بمنطقة القطامية الجديدة بالقاهرة مساء الخميس ٥ نوفمبر ٢٠٢٠.

افتتاح صالة عرض جديدة لشركة دايموند موتورز الوكيل الوحيد لميتسوبيشي موتورز في مصر.

وأعلنت شركة "دايموند موتورز" الوكيل الوحيد لميتسوبيشي موتورز في مصر، عن افتتاح صالة عرض جديدة تضم أحدث طرازات سياراتها، وجاءت صالة العرض الداخلية الجديدة على مساحة تقرب من 400 متر مربع، ومزودة بخدمات البيع التكنولوجية، وتُمكن استيعاب 5 سيارات بمساحات العرض الداخلي، كما يأتي هذا الفرع الجديد للشركة ضمن سلسلة من الفروع المقرر افتتاحها خلال المرحلة المقبلة.

وتم تجهيز هذا المكان طبقا لتوجهات وتصميمات شركة "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية العالمية من حيث التكنولوجيا والتصميم العصري والإنشاء وطُرق عرض السيارات لجعل تجربة شراء السيارة للعملاء أكثر تفعالية.

كما تعتمد صالة العرض على شاشات عرض ذكية كبيرة وتابلت لدعم علاقات الشركة بعملائها، وهذا النظام يساعد العملاء على اختيار السيارة المناسبة لهم بطريقة أفضل وأكثر سلاس؛ وتضم صالة العرض الجديدة أحدث طرازات ميتسوبيشي من السيارات الدفع الرباعي SUV منها السيارة الايكليبس كروس والسيارات متعددة الاستخدامات MPV منها السيارة إكسباندر المزودة بأحدث انظمة الأمان، والتي تتميز بقوة الأداء والثبات.

ويُمكن للعملاء تجربة اختبار القيادة لسيارات ميتسوبيشي المعروضة حالياً في الصالة، مثل ميتسوبيشي إيكليبس كروس وميتسوبيشي إكسباندر بالإضافة إلى عرض الصيانة والضمان والترخيص لمدة 3 سنوات على موديلات ميتسوبيشي 2020.

حضر الافتتاح وفد من شركة ميتسوبيشي كوربريشن يضم كلًا من (تاكهيدي اوزاكي رئيس ميتسوبيشي كوربريشن مصر، وهيدمي موراسوجي مدير عام ميتسوبيشي موتورز أفريقيا، ووائل وجدي مدير عام المشروعات بشركة ميتسوبيشي كوربوريش مصر.

كما كان في استقبال المدعوين من شركة دايموند موتورز كلًا من (محمود عزب مدير عام الشئون المالية والتشغيل للشركة، ومنتصر حبيب رئيس قطاع تطوير الموزعين، وأسامة عون مدير أول إدارة المبيعات، و نعمه عبيد مدير أول إدارة التسويق، وحسام السيد رئيس قطاع خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار، وهاني عبدالفتاح مدير فرع القطامية الجديد).

والجدير بالذكر أن شركة دايموند موتورز هي تعاون ناجح بين مجموعة الملا ومجموعة الخرافي في مجال السيارات والتي تأسست في عام 2010، وكلاهما من التحالفات الكويتية الرائدة وذات أعمال ناجحة متنوعة ومرموقة في العديد من البلاد والقطاعات.