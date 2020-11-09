صور.. انهيار التربة أسفل قضبان السكة الحديد بمطروح

تسببت الأمطار الشديدة في انهيار التربة أسفل قضبان خط السكة الحديد "مطروح - السلوم" بمنطقة وادى ماجد، وسط استغاثات أطلقها الأهالي لتدخل المسئولين قبل مرور قطار الركاب.

وقال "عبدو العشيبي" شاهد عيان إن التربة انهارت أسفل شريط السكك الحديدية محذرًا من وقوع كارثة حال مرور قطار الركاب، وطالب المسؤولين بالتدخل الفورى، لحل الأزمة قبل وقوع ضحايا.

ورصدت "الوطن" بالصور شريط السكة الحديد بعد انهيار السواتر الترابية والزلط من حوله، وانكشاف الخط عدة أمتار، تحت فلنكات الخط الحديدى.