صور.. انهيار التربة أسفل قضبان السكة الحديد بمطروح
شاهد عيان يستغيث بالمسئولين ويحذر من وقوع كارثة
كتب:
محمد بخات
08:27 م | الإثنين 09 نوفمبر 2020
خط السكة الحديد "مطروح - السلوم"
تسببت الأمطار الشديدة في انهيار التربة أسفل قضبان خط السكة الحديد "مطروح - السلوم" بمنطقة وادى ماجد، وسط استغاثات أطلقها الأهالي لتدخل المسئولين قبل مرور قطار الركاب.
وقال "عبدو العشيبي" شاهد عيان إن التربة انهارت أسفل شريط السكك الحديدية محذرًا من وقوع كارثة حال مرور قطار الركاب، وطالب المسؤولين بالتدخل الفورى، لحل الأزمة قبل وقوع ضحايا.
ورصدت "الوطن" بالصور شريط السكة الحديد بعد انهيار السواتر الترابية والزلط من حوله، وانكشاف الخط عدة أمتار، تحت فلنكات الخط الحديدى.