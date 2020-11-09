عمر كمال عن صورة "اركن شهادتك على جنب": قصدي السعي وكل واحد يفهم براحته

علق مغني المهرجانات عمر كمال، على الجدل الذي أثير في الساعات الأخيرة، بسبب صورة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تُظهر عددا من الجوائز التي حصل عليها من بينها درع اليوتيوب الذهبي، وعلق عليها "اركن شهادتك على جنب وشمر واشتغل وحقق حلمك"، قائلا: إنها للتشجيع على العمل وليس تصدير الاحباط.

وكانت الصورة التي نشرها كمال، لاقت غضبا من رواد "فيس بوك"، وتداولوها على نطاق واسع، وتسببت في هجوم من المتابعين، الذين اعتبروا المنشور سخرية من الشهادة والتعليم.

وقال "كمال" لـ"الوطن"، إن المقصود من الصورة، تشجيع الشباب لتحقيق أحلامهم، والوصول لها في حالة ألا يُقدر لهم العمل بالشهادة التعليمية، مستنكرًا الهجوم الذي حدث على الصورة "كل واحد يفهم اللي يفهمه أنا كلامي واضح".

وأضاف مغني المهرجانات، أنه يرى الكثير من الشباب اليائس والمُحبط من الحياة، لذلك كان يقصد تشجيعهم في السعي خلف أحلامهم، وترك النجاح على الله، "إجري على حلمك لو الشهادة ما وصلتكش لحلمك ما تستناش"، وهو ما قصده من نشر الصورة والتعليق "اركن شهادتك على جنب".

كما أوضح أنه حصل على شهادة تعليمية منذ 14 عاما، ولا يزال يتركها في "الدرج"، لكن ذلك لا يعني التقليل من شأن التعليم أو قيمة الشهادات، وإنما هو سعي من نوع آخر في الحياة، وفتح أفق جديدة للعمل وجلب الرزق من خلال الموهبة وبالاعتماد على العمل الدؤوب.

وبعد الهجوم الكبير على الصورة والتعليقات عليها، بأن مطرب المهرجانات يسخر من التعليم والشهادة وأحلام الشباب وطموحاتهم، عدل "عمر" وصف الصورة وأضاف جملة "لو ربنا ما أذنش واشتغلت بيها" بعد جملته السابقة "اركن شهادتك على جنب".

متابعو عمر كمال رفضوا وصفه الأول للصورة، وانتقدوا ما كتبه، حيث علقت دعاء، "معتقدش إن أحلام الشباب وطموحاتهم بعد تخرجهم يطلعوا ورا رقاصة، النجاح هو الدائم وليست كل ظاهرة نجاح، خليك في أحلامك وطموحاتك وسيب الشباب لأحلامهم، ماينفعش انك توجه للشباب طاقة سلبية بترك الشهادة والتعليم واختصار الطريق"، فيما عبرت رحاب المصري "الحمد لله طبعا على كل حال بس بالنسبالك بتحمد ربنا على حاجة جت من غنا ورا الراقصات".

وكتب أحمد الجمل، "كل التوفيق يا عمر وكل واحد بيسعى بطريقته، لكن متقولش إركن شهادتك على جمب لأن في ملايين الشباب اللي تعبوا هما وأهاليهم علشان ياخدوا الشهادة دي ونفسهم أن يترجم تعبهم بنجاح"، وعلق بلال خالد، "يا ابني ما هما لو ركنوا الشهادة مش هتلاقي حد يعالجك ولا حد يبني عمارة تسكن فيها ولا مدرس يعلم أولادك ولا ظابط يحميك ولا موظف يشوف مصالحك ولا محامي يترافع عنك ولا وكيل نيابه يسمعك لما تبقي ف مصيبة ولا قاضي يحكملك، ولا كل حاجة حواليك أنت عايش بيها وأصلها التعليم و الشهادة"، كما أضاف "حاول تبقي تسال حد قبل ما تنزل بوستاتك علشان أنت بتجيب أجوال في نفسك".