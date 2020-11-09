الديهي: الإخوان أحذية في قدم الأمريكان.. ويهاجم حمدين صباحي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا أحذية في قدم الأمريكان خلال السنوات الماضية، وهم ليسوا جماعة وطنية بل عملاء، فهذه الجماعة الإرهابية كانت في تظاهرتهم إبان حكم الرئيس السابق مبارك يظهرون معادتهم للولايات المتحدة، متسائلًا: "كيف لهم الآن أن يفرحوا بفوز جو بايدن؟".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الخطاب الإخواني كان لمعاداة أمريكا خلال حكم مبارك، بل كانوا يرفعون عدة شعارات ولافتات منها "مبارك عميل الأمريكان"، موضحًا أن كل ما يصدر الآن من الجماعة الإرهابية يدل على أن مصر دولة قوية وأنهم أشبه بـ"الذباب"، مطالبًا بالإفراج عن الوثائق التي تثبت خيانة هؤلاء، فهم فصيل خائن في كل الكتب، وفق تعبيره.

فيما شن "الديهي" هجومًا حادًا على المرشح الرئاسي السباق حمدين صباحي، بعد تغريدته عقب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن وخسارة ترامب والتي قال فيها: "لكي يكون العالم أقل قبحًا.. هزيمة ترامب واجب أخلاقي".

وتابع: "حمدين صباحي شغلته في الحياة أنه مرشح رئاسي سابق"، لافتا إلى أنه خرج الآن من موته، وأقول له عود إلى المخبأ، مضيفًا حمدين صباحي يدعي أنه يمثل فكر جمال عبدالناصر إلا أنه عكس ذلك تمامًا، فالمصالح هي التي تربطه بالناصريين".