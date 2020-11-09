"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو بلطجي الغربية على فيس بوك

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على عامل، لاتهامه بالبلاغ الكاذب ضد نجل خالته، بعد ادعائه بأنه مسجل خطر، مشيرا إلى تقاعس الأجهزة الأمنية في ضبطه.

وتبين أن المتهم أنشأ صفحة عبر "فيس بوك"، بث خلالها فيديو، يشير فيه إلى أن ابن خالته مسجل خطر، زاعما أن المباحث تقاعست عن ضبطه، وذلك بسبب وجود خلافات أسرية مع قريبه، تم ضبط الطرفين، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، رصدت أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نشر فيديو، تضمن مناشدة الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط (أحد العناصر الإجرامية الخطرة- مقيم بالغربية)، والادعاء بتورطه بوقائع خطف واغتصاب، زاعماً تقاعس الجهات الأمنية عن ضبطه، خشية مقاومته للقوات، لحيازته أسلحة نارية وكلاب حراسة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه -له معلومات جنائية- مقيم بمدينة طنطا بالغربية، ولم يستدل على حيازته لأسلحة نارية أو كلاب حراسة بمسكنه، أو ورود أية بلاغات خطف أو اغتصاب ضده.

وباستكمال الفحص تبين كيدية الشكوى، وأن القائم على إنشاء الحساب المشار إليه، تربطه صلة قرابة بالمشكو فى حقه -نجل خالته- له معلومات جنائية مقيم بالقاهرة، تم ضبطه واعترف بإدعائه على المشكو فى حقه، لوجود خلافات عائلية بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.