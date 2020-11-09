مستشار الرئيس: أوروبا ستحتاج إلى 50 مليون فرصة عمل غير تقليدية

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي، إن حجم الاقتصاد العالمي يبلغ 86.6 تريليون دولار، ويبلغ حجم الاقتصاد الرقمي منها، نحو 13 تريليون دولار بنسبة 15%، وذلك خلال فترة زمنية قليلة، متوقعًا أن تصل هذه النسبة إلى 40% خلال 5 أو 6 سنوات.

وأضاف غنيم، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الاقتصاد التقليدي، لم يعد يحقق مكاسب، لذلك فإن وجوده يقل مقابل تطور الاقتصاد الرقمي، الذي يعتمد على التطبيقات التكنولوجية، المعتمدة بدورها على الإبداع والابتكار: "اللي عمل تطبيقات السيارات، كسب منها مليارات توازي دول عندها حقول نفط كبيرة".

وشدد، على أن أمن وسرية المعلومات، أمرًا شديد الأهمية، فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، لكنه ليس موجودًا بنسبة 100% في أي دولة بالعالم: "كل دولة يكون لها مركز معلومات ضخم مؤمن تماما، وهو عبارة عن الخوادم الكبيرة التي تحتوي على بيانات ضخمة ومحمية من أعمال القرصنة، وهو ما ينطبق على عقل مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، فهو مؤمن تماما ضد الكوارث الطبيعية والهزات الأرضية، وأي نوع من أنواع القرصنة، والبيانات القادمة إلى مصر من الخارج مشفرة".

وأشار، إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا طويلًا على طريق إنشاء البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي: "بنصرف 12 أو 13 مليار جنيه في السنة، بجانب أعمال أخرى من الوزارات، وأطلقنا القمر الصناعي طيبة 1، وستغطي المحافظات الحدودية، ووصلنا أكثر من 70 قاعدة بيانات رئيسية ببعضها وجرى تنقيحها، وذلك بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة".

وواصل: "لولا دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحول الرقمي، مكناش هنكمل، لأن في دول بدأت قبلنا ومعرفتش تكمل، لأن التحول محتاج تواصل كل الأجهزة والوزارات ومبالغ مالية كبيرة جدًا، وبعد التحول الرقمي في بورسعيد تحسنت الخدمات بشكل كبير جدًا، وأصبح المواطن يحصل على 155 خدمة حكومية، والحكومة بدأت تطبق مبدأ الحوكمة، وهي تعني المسائلة ومحاسبة المخطئ أيًا كان".

وأشار، إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستقضي على 50% من الوظائف التقليدية، وستخلق قدرًا مماثلًا من الوظائف التكنولوجية الحديثة: "يجب تدريب الشباب والعالم كله في حاجة إلى تطبيقات الموبايل، وتطبيقات الذكاء الصناعي وغيرها وفي السنوات المقبلة، ستكون أوروبا في حاجة إلى ما يقرب من 50 مليون فرصة عمل جديدة في الوظائف غير التقليدية، وبالتالي يجب أن يتدرب الشباب لكي يعمل لصالح هذه الشركات في مصر، بدلًا من أن يهاجر بشكل شرعي لغسل الصحون هناك".